கேஜிஎப்பே தோத்துடும்! 200 ஆண்டு பழைய சுரங்கம்.. உள்ளே போய் பார்த்தால்! மலைத்து போன ஆராய்ச்சியாளர்கள்

oi-Mani Singh S

லண்டன்: இங்கிலாந்து நாட்டில் 200 ஆண்டுகள் பழமையான சுரங்கத்தில் சோதனை செய்த ஆராய்ச்சியாளர்கள் உள்ளே இருந்த பொருட்களை பார்த்து வியந்து போய் உள்ளனர்.

உலகம் முழுவதும் நம் முன்னோர்களின் வாழ்க்கை நிலை, பழக்க வழக்கங்கள் ஆகியவை குறித்து அறிந்து கொள்ள பல்வேறு ஆராய்ச்சிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. குறிப்பாக தொல்லியல் துறை நிபுணர்கள் இத்தகைய ஆராய்ச்சியில் தீவிரமாக ஈடுபட்டு பல வியப்பூட்டும் தகவல்களை வெளியிட்டு வருகின்றனர்.

அந்த வகையில், இங்கிலாந்தில் 200 ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்த கைவிடப்பட்ட உலோக சுரங்கம் ஒன்றில் இருந்து பல வியப்பூட்டும் பொருட்களும், ஓவியங்களும் கிடைத்துள்ளன.

200-year-old abandoned mine found in Uk, Intriguing graffiti - the initials WS alongside the date 20th August 1810 - was discovered in the mine, which has remained in pristine condition