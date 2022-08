தூக்கத்தில் 'ஹார்ட் அட்டாக்'.. எஜமானரை காப்பாற்றிய புத்திசாலி பூனை.. நெகிழ்ச்சியூட்டும் பின்னணி தகவல்!

London

லண்டன்: இங்கிலாந்தில் பூனை ஒன்று, 'ஹாட் அட்டக் வந்த எஜமானரை உரிய நேரத்தில் தட்டி எழுப்பி அவரை ஆஸ்பத்திரியில் அனுமதிக்க வைத்த சம்பவம் நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

வீடுகளில் வளர்க்கப்படும் செல்லப்பிராணிகளில் பூனைக்கு எப்போதும் ஒர் தனி இடம் உண்டு. ஒரு காலத்தில் எலிகளை வேட்டையாடுவதவற்காகவே பெரும்பாலும் பூனைகள் வளர்க்கப்பட்டன.

ஆனால் தற்போது மியாவ்... மியாவ்... என வளர்ப்பவரின் காலையே சுற்றி வரும் பூனைகளை, தங்களின் குடும்ப உறுப்பினர்களில் ஒருவராக பாவித்து வளர்ப்பவர்களும் இருக்கிறார்கள்.

In England, a cat 'knocked up its master who was suffering from chest pain in time and got him admitted to the hospital.