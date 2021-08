பூஸ்டர் டோஸ்களின் முக்கியத்துவம் என்ன?.. டெல்டா வைரஸை பூஸ்டர் தடுக்குமா?..ஆய்வு முடிவு.. முழு விவரம்

London

லண்டன்: முதல் 2 டோஸ் தடுப்பூசிகளை விட பூஸ்டர் டோஸ் டெல்டா வைரஸை முழுமையாக தடுக்கும் என்று இங்கிலாந்து ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது. இந்தியா உள்பட உலகம் முழுவதும் ஒன்றரை ஆண்டுகளாக ஆட்டம் போட்டு வரும் கொரோனாவை ஒடுக்கும் ஒரே பேராயுதம் தடுப்பூசிதான்.

வல்லரசு நாடுகளான அமெரிக்கா, ரஷ்யா, இங்கிலாந்து உள்பட பல்வேறு நாடுகள் விரைவாக தடுப்பூசி செலுத்தி வருகின்றன. இந்தியாவில் கடந்த ஜனவரி மாதம் முதல் தடுப்பூசி போடப்பட்டு வருகின்றன.

பாரத் பயோடெக்கின் கோவாக்சின் தடுப்பூசி மற்றும் சீரம் இன்ஸ்டிடியூட் நிறுவனத்தின் கோவிட்ஷீல்டு தடுப்பூசி மக்களுக்கு பிரதானமாக போடப்பட்டு வருகின்றன.

English summary

A UK study has found that a booster dose is more likely to prevent delta virus than the first 2 doses. However, those involved in the study said that no vaccine can completely protect against the delta variant infection