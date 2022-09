ஏம்மா கீரை எனக்கு பிடிக்காதுன்னு தெரியாதா? கருவிலேயே சிசு தந்த செம ரியாக்சன்.. வாவ்.. பாருங்களேன்!

London

oi-Jackson Singh

லண்டன்: தாயின் கருப்பையில் இருக்கும் சிசுக்கள் எந்த உணவை விரும்புகின்றன; எந்த உணவை வெறுக்கின்றன என்பதை தொடர் ஆராய்ச்சிகளின் மூலம் மருத்துவர்கள் கண்டறிந்துள்ளனர்.

அதில் விரும்பிய உணவை தாய் உண்ணும் போது, சிசுக்கள் சிரித்த முகத்துடனும், பிடிக்காத உணவை உண்ணும் போது சிசுக்கள் தங்கள் முகத்தை அஷ்டக்கோணலாகவும் மாற்றுவதை மருத்துவர்கள் வீடியோ பதிவு செய்துள்ளனர்.

இதன் மூலம் கருவில் இருக்கும் சிசுக்களுக்கு கூட உணவு மீதான விருப்பு, வெறுப்பு ஆகிய உணர்வுகளை வெளிப்படுத்த தெரிகிறது என்பது உறுதியாகி உள்ளது.

English summary

Babies in the womb smiled and cry when they exposed to the carrots and vegetables respectively. This study, which is done by britain researchers, published sage journal.