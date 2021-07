கொரோனா வேக்சின் 2 டோஸ் போதாதது.. 3ஆம் டோஸை போட்டால் மட்டும் சமாளிக்கலாம்.. பிரிட்டன் முக்கிய முடிவு

London

oi-Vigneshkumar

லண்டன்: வரும் காலத்தில் கொரோனா பாதிப்பு அதிகமாக இருக்கலாம் என்பதால் குறிப்பிட்ட பிரிவினருக்கு மட்டும் 3ஆவது கொரோனா தடுப்பூசி டோஸை அளிக்கப் பிரிட்டன் அரசு முடிவு செய்துள்ளது.

கொரோனாவால் மிக மோசமாகப் பாதிக்கப்பட்ட நாடுகளில் ஒன்றாகப் பிரிட்டன் உள்ளது. அங்கு 50 வயதைக் கடந்தவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகம் என்பதால் வைரஸ் பாதிப்பு தீவிரமாக உள்ளது.

இதனால் வேக்சின் போடும் பணிகளையும் பிரிட்டன் தீவிரமாக மேற்கொண்டு வருகிறது. உலகிலேயே வேக்சின் பணிகளை முதலில் தொடங்கிய நாடுகளில் ஒன்றாகப் பிரிட்டன் உள்ளது.

English summary

UK decided to give booster dose in the UK ahead of this winter. Delta Corona cases are now raising in the UK.