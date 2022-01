முஸ்லிம் பெண் என்பதால் அமைச்சர் பதவி தரவில்லை.. பிரிட்டன் எம்.பி குற்றச்சாட்டு!

London

லண்டன்: முஸ்லிம் பெண் என்பதால், பிரிட்டன் அமைச்சரவையில் மீண்டும் அமைச்சராகும் வாய்ப்பு தடுக்கப்பட்டதாக‌ பிரிட்டன் பெண் எம்.பி. நஸ்ரத் கனி தெரிவித்துள்ளார்.

கடந்த 2019ம் ஆண்டு முதல் பிரிட்டனில் பிரதமர் போரிஸ் ஜான்சன் தலைமையில் கட்சி ஆட்சி செய்து வருகிறது. இந்த கட்சியில் இருந்து 49 வயதான‌ நஸ்ரத் கனி 2015ல் எம்.பி யாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார். அதையடுத்து 2018 ஆண்டில் போக்குவரத்து துறை அமைச்சராக நியமிக்கப்பட்டார்.

நஸ்ரத் கனி பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீரில் பிறந்தவர். அதன்பிறகு பெற்றோருடன் பிரிட்டனில் குடியேறியவர். இந்நிலையில் 2020ல் பிரிட்டன் பிரதமர் போரிஸ் ஜான்சன், அமைச்சரவையை மாற்றி அமைத்தார். அப்போது, நஸ்ரத் கனிக்கு மீண்டும் அமைச்சர் பதவி வழங்கப்படவில்லை.

English summary

The opportunity to become a minister again in the British cabinet was blocked by saying that she is a Muslim Britain's female MP Nusrat Ghani said.