10 நாட்களுக்கு பின் ராணி எலிசபெத் இறுதிசடங்கு.. 5 நாட்கள் பொதுமக்கள் அஞ்சலிக்கு அனுமதி!

London

oi-Yogeshwaran Moorthi

லண்டன்: ராணி எலிசபெத்தின் இறுதிச் சடங்குகள் 10 நாட்களுக்கு பின் நடைபெறுகிறது என்று பக்கிங்ஹாம் அரண்மனை தரப்பில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

பிரிட்டனின் நீண்டகால ராணியான இரண்டாம் எலிசபெத் 96 வயதில் காலமானார். ராணி எலிசபெத்தின் உடல்நிலை கவலைக்கிடமானதை அடுத்து, அவரது குடும்பத்தினர் ஸ்காட்லாந்தில் உள்ள பால்மோரல் எஸ்டேட்டில் கூடினர்.

1952ல் அரியணைக்கு வந்த ராணி இரண்டாம் எலிசபெத், ஆட்சி பொறுப்பேற்று 70 ஆண்டுகள் நிறைவடைந்துள்ளது. மகாராணி இரண்டாம் எலிசபெத் ஸ்காட்லாந்தில் உயிரிழந்துள்ள நிலையில், இறுதிசடங்கு குறித்த திட்டங்கள் முன்கூட்டியே திட்டமிடப்பட்டு உள்ளன.

ராணி எலிசபெத் உடல் லண்டன் வருகிறது.. கண்ணீரில் மக்கள்.. இறுதி அஞ்சலிக்கு தயாராகும் பிரிட்டன்..!

English summary

Buckingham Palace has announced that Queen Elizabeth's funeral will take place 10 days later. The body will be laid to rest in London's Westminster Abbey for five days for public mourning.