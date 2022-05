ஆண்களின் வழுக்கை தலையை கேலி செய்வதும் பாலியல் குற்றம்.. அதிரடியாக சொன்ன தீர்ப்பாயம்!

London

oi-Jeyalakshmi C

லண்டன்: ஆண்களை அவமானப்படுத்த வேண்டும் என்றால் உருவக்கேலி செய்வார்கள். குண்டாக இருந்தால் குண்டன் என்றும் தலைமுடி இல்லாதவர்களாக இருந்தால் வழுக்கைத்தலையர் என்றும் சினிமாவில் கேலி செய்வார்கள். அவ்வாறு ஆண்களின் வழுக்கை தலை குறித்து கேலி செய்வது பாலியல் குற்றம் என பிரிட்டன் தொழிலாளர் தீர்ப்பாயம் தெரிவித்துள்ளது.

பணியிடத்தில் பெண்களின் உறுப்புகளை கேலி செய்வது பாலியல் குற்றம் என்பதைப் போல், ஆண்களின் வழுக்கையை கேலி செய்வதும் பாலியல் குற்றத்துக்குள் அடங்கும் என்றும் நீதிபதிகள் அதிரடி தீர்ப்பளித்துள்ளனர்.

குழந்தை முதல் பெரியவர்கள் வரைக்கும் இன்று தலைமுடிதான் தலையாய பிரச்சினை. தலைமுடிப் பராமரிப்புக்காகக் காலம்காலமாக நாம் பின்பற்றி வந்த இயற்கை முறைகளைக் கைவிட்டு, செயற்கை அழகுசாதனப் பொருட்களைப் பயன்படுத்த ஆரம்பித்த பிறகு, தலைமுடியின் ஆயுள் குறைந்துவிட்டது. முன்பு 60 வயதுக்கு மேல் விழுந்த வழுக்கை, இப்போது 30 வயதிலேயே விழ ஆரம்பித்துவிடுகிறது.

ஆண் குழந்தைகளை இப்படித்தான் வளர்க்க வேண்டும்.. நடிகை ஓவியா அறிவுரை!

English summary

A British labor tribunal has ruled that mocking men's bald heads is a sexual offense. Judges have ruled that mocking female genital mutilation in the workplace is a sexual offense as well as mocking men's baldness.