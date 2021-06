கோவிஷீல்டு தடுப்பூசியை நல்லா "கேப் விட்டு" போட்டால் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கிறது- ஆய்வு

London

oi-Veerakumar

லண்டன்: அஸ்ட்ராஜெனெகா (கோவிஷீல்ட்) தடுப்பூசியின் இரண்டாவது மற்றும் மூன்றாவது டோஸ்களை நல்ல நேரம் எடுத்து, தாமதமாக செலுத்தினால், நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கும் என்று ஆக்ஸ்போர்டு பல்கலைக்கழகத்தின் ஆய்வு தெரிவித்துள்ளது.

அஸ்ட்ராசெனெகா தடுப்பூசியின் முதல் மற்றும் இரண்டாவது டோஸுக்கு இடையில் 45 வாரங்கள் வரை இடைவெளி விடுவது நல்லது. அப்படி செய்தால், நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கிறது. நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறையாது என்று ஆய்வு தெரிவித்துள்ளது.

Delayed second and third doses of the AstraZeneca vaccine boost immunity against COVID-19, a study by Oxford University, which developed the jab with the British-Swedish firm, said on June 28.