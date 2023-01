ரஷ்யாவில் இருந்து வந்த போன் கால்! புதின் சொன்ன அந்த ஒரு வார்த்தை! அலறிய போரிஸ் ஜான்சன்! என்ன நடந்தது

உக்ரைன் போர் சமயத்தில் திரைமறைவில் என்ன நடந்தது என்பது குறித்த தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது.

London

oi-Vigneshkumar

லண்டன்: உக்ரைன் போர் ஓராண்டாகத் தொடரும் நிலையில், அந்த சமயத்தில் திரைமறைவில் என்ன நடந்தது என்பது குறித்தும் புதின் எப்படி தன்னை மிரட்டினார் என்பது குறித்தும் பிரிட்டன் முன்னாள் பிரதமர் போரிஸ் ஜான்சன் சில முக்கிய தகவல்களைப் பகிர்ந்துள்ளார்.

உக்ரைன் மீது ரஷ்யா கடந்த ஆண்டு பிப். மாதம் போரைத் தொடங்கியது அனைவருக்கும் தெரியும். இந்தப் போர் சில வாரங்களில் முடிந்துவிடும் என்றே முதலில் பலரும் நினைத்தனர். ஆனால், ஓராண்டாகப் போர் தொடர்ந்து நீட்டிக்கிறது.

இதனால் உலக நாடுகள் மத்தியில் அமைதியற்ற ஒரு சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது. இந்தப் போரை முடிவுக்குக் கொண்டு வர உலக நாடுகள் கடுமையான முயன்று வருகிறது. இருப்பினும், போர் நின்றதாகத் தெரியவில்லை.

Boris Johnson says he was threatened by Putin while Ukraine war: Boris Johnson explains what happened at the time of Ukraine war.