என்னாது.. லலித் மோடி - சுஷ்மிதா சென் பிரிஞ்சிட்டாங்களா.. இன்ஸ்டா டிபி எப்படி மாறிச்சி பார்த்தீங்களா?

London

லண்டன்: லலித் மோடி சுஷ்மிதா சென் இடையே காதல் மலர்ந்ததாகவும், விரைவில் திருமணம் செய்ய உள்ளதாகவும் பேசப்பட்ட நிலையில், திடீரென அவர்கள் இருவரும் பிரேக் அப் செய்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி வருகின்றன.

கிரிக்கெட் ரசிகர்களின் ஏகோபித்த ஆதரவுடன் சர்வதேச அளவில் புகழ் பெற்றுள்ள ஐபிஎல் கிரிக்கெட் போட்டித்தொடரை கடந்த 2008- ஆம் ஆண்டு முதன் முதலாக நடத்தியவர் லலித் மோடி.

தொழிலதிபருமான இவர் மீது முறைகேடு வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டதையடுத்து, தற்போது லண்டனில் வசித்து வருகிறார்.

Lalit Modi-Sushmita Sen Break Up? News in Tamil: While it was said that love between Lalit Modi and Sushmita Sen has blossomed and they are going to get married soon, suddenly there are reports that both of them have broken up, after lalit modi changed his instagram profile picture recently.