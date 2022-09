ராணி எலிசபெத்தின் இறுதி சடங்கில் பங்கேற்கும் நாடுகள்...பங்கேற்காத நாடுகள்...அட இவரு கூட வரமாட்டாரா?

London

லண்டன்: பிரிட்டன் ராணி இரண்டாம் எலிசபெத்தின் மரணம் உலகம் முழுவதும் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ள நிலையில் அவரது இறுதி சடங்கு இன்று நடைபெறுகிறது.

இதில் பங்கேற்பதற்காக உலகம் முழுவதும் இருந்து பல்வேறு அரசியல் மற்றும் ராஜ குடும்பத்தின் தலைவர்கள் லண்டன் வந்துள்ளனர்.

ஆனால் இந்த நிகழ்வில் பங்கேற்பதற்கு சிலருக்கு அழைப்பு விடுக்கப்படவில்லை. அதேபோல பங்கேற்றுள்ளவர்களில் அரச குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்களே அதிக அளவில் உள்ளனர்.

ஒரே அமைதி.. உறங்கும் மகாராணி எலிசபெத்! உடல் முன் நின்ற திரௌபதி! வரலாற்றில் பதிவான “அந்த” கையெழுத்து

Britain's Queen Elizabeth II's death has caused great sadness around the world, her funeral is taking place today. Various political and royal heads from all over the world have come to London to participate in it. But some people were not invited to participate in this event. Similarly, among those who participated, there are a large number of members of the royal family.