இங்கிலாந்தின் அடுத்த பிரதமர் யார்? முக்கிய கட்டத்தை தாண்டிய ரிஷி சுனக்.. இந்த முறை வாய்ப்பு கிட்டுமா

London

oi-Mani Singh S

லண்டன்: இங்கிலாந்தில் புதிய பிரதமராக பதவியேற்ற லிஸ் டிரஸ் ராஜினாமா செய்ததால், புதிய பிரதமராகும் வாய்ப்பு இந்திய வம்சாவளியான ரிஷி சுனக்கிற்கு அதிகம் இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது.

தொடர் சர்ச்சைகளில் சிக்கியதால் போரிஸ் ஜான்சன் இங்கிலாந்து பிரதமர் பதவியில் இருந்து விலகினார்.

இதையடுத்து, இந்திய வம்சாவளியை சேர்ந்த ரிஷி சுனக் மற்றும் லிஸ் டிரஸ் இடையே பிரதமர் பதவிக்கான போட்டி அதிகரித்தது.

English summary

With the resignation of Liz Truss, who took over as the new Prime Minister of England, there are reports that Rishi Sunak, who is of Indian origin, has a high chance of becoming the new Prime Minister.