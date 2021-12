'இது வெறும் தொடக்கம் தான்..' பிரிட்டனில் 25,000 பேருக்கு ஓமிக்ரான்.. ஆய்வாளர்கள் முக்கிய வார்னிங்

London

oi-Vigneshkumar

லண்டன்: பிரிட்டன் நாட்டில் ஓமிக்ரான் கொரோனா தொடர்ந்து அதிகரித்து வரும் நிலையில், இது வெறும் தொடக்கமாக இருக்கலாம் என்று எச்சரித்துள்ள ஆய்வாளர்கள் சில எச்சரிக்கைகளையும் விடுத்துள்ளனர்,

வேக்சின் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பிறகு உலகெங்கும் கொரோனா பாதிப்பு கடந்த சில மாதங்களாகவே தொடர்ந்து குறைந்தே வந்தது. இருப்பினும், கடந்த நவ. மாதம் தென் ஆப்பிரிக்காவில் கண்டறியப்பட்ட ஓமிக்ரான் நிலைமையை அப்படியே புரட்டிப் போட்டது.

உலகின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் தற்போது வைரஸ் கேஸ்கள் மீண்டும் அதிகரிக்கத் தொடங்கியுள்ளன. உலக சுகாதார அமைப்பும் ஓமிக்ரானை கவலைக்குரிய கொரோனா வகையாகப் பட்டியலிட்டுள்ளது.

English summary

Britain reported a surge in cases of the Omicron coronavirus variant. Advisors said could be just the tip of the iceberg, and London's mayor declared a "major incident" to help the city's hospitals cope.