அப்பப்பா.. இத்தனையா? பிரிட்டன் அரசக் குடும்பத்தினர் பின்பற்றும் "மலைக்க வைக்கும்" விதிமுறைகள்

London

oi-Jackson Singh

லண்டன்: பிரிட்டன் மகாராணி 2-ம் எலிசபெத்தின் மரணத்தால் அந்நாடே சோகத்தில் மூழ்கியுள்ளது.

96 வயதான எலிசபெத் மகாராணி மரணத்தை அடுத்து, ஆபரேஷன் லண்டன் பிரிட்ஜ் திட்டத்தின் கீழ் அடுத்த 10 நாட்களுக்கான இறுதிச் சடங்குகள் நடைபெறும் என பக்கிங்காம் கால்வாய் அறிவித்திருக்கிறது.

அந்நாட்டில் அரசக் குடும்பத்தில் (ராயல் ஃபேமிலி) மன்னராகவும், ராணியாகவும் பதவியேற்கும் நபர்கள் மரணம் அடைந்தால், அவர்களின் இறுதிச் சடங்குகளுக்கான நடைமுறைகள் குறிப்பிட்ட பெயரிலான திட்டத்தின் கீழ் தான் நடைபெறும். அதன்படி, தற்போது ராணி எலிசபெத் மரணத்துக்கு பிறகான நிகழ்வுகளை மேற்கொள்ள, ஆபரேஷன் லண்டன் பிரிட்ஜ் திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.

இதுபோன்ற விதிமுறைகள் பிரிட்டன் அரசக் குடும்பத்தில் பாரம்பரியமாக கடைப்பிடிக்கப்படுகின்றன. அரசக் குடும்பத்தில் பிறப்பு முதல் மரணம் வரை இதுபோன்ற ஏராளமான விதிமுறைகள் இருக்கின்றன. அரசக் குடும்பத்தில் பிறந்தவர்கள் மட்டுமல்ல மருமகனாக அல்லது மருமகளாக ராயல் ஃபேமியில் இணைபவர்கள் கூட இந்த விதிமுறைகளை மிக கண்டிப்பாக கடைப்பிடிக்க வேண்டும்.

இவ்வாறு பிரிட்டன் ராயல் ஃபேமிலி உறுப்பினர்கள் கடைப்பிடிக்க வேண்டிய வித்தியாசமான விதிமுறைகளை இங்கு பார்க்கலாம்.

English summary

There are many Rules And Regulations which should be Followed by Britain Royal Family without excuse.