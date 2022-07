பிறந்து, வளர்ந்து, திருமணமாகி, கொள்ளுபாட்டி ஆகியாச்சு.. 104 ஆண்டுகளாக ஒரே வீட்டில் வசிக்கும் பாட்டி!

London

oi-Jaya Chitra

லண்டன்: இங்கிலாந்தைச் சேர்ந்த மூதாட்டி ஒருவர், கடந்த 104 ஆண்டுகளாக ஒரே வீட்டில் வசித்து வருவது ஆச்சர்யத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

வீடு என்பது செங்கல், சிமெண்ட் வைத்து மட்டும் கட்டப்பட்டது இல்லை.. அது நம் நினைவுகளின் அடையாளம். ஒவ்வொருவரின் வாழ்க்கையிலும் சில வீடுகள் மறக்காத நினைவுகளாக எப்போதுமே நிறைந்திருக்கும். பிறந்தது, வளர்ந்தது, வேலை பார்க்கும்போது தங்கி இருந்தது, திருமணமாகி சென்றது என இந்த வீடுகள் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு காலகட்டத்தில் மாறுபடலாம்.

ஆனால், இங்கிலாந்தைச் சேர்ந்த 104 வயது பாட்டிக்கோ, பிறந்ததில் இருந்து இப்போது வரை ஒரே வீடுதான் சகலமாகவும் இருந்து வருகிறது.

English summary

A great-grandmother today, Elsie Allcock was born in 1918 and hails from the United Kingdom. She has lived in the same house for 104 years.