யோகா ஆசிரியருக்கே பொறுமையில்லை.. கொடூர கொலை.. ஆயுள் தண்டனை விதித்த நீதிமன்றம்

லண்டன்: இங்கிலாந்தில் தன்னுடன் வசித்த வந்த நபரை கத்தியால் குத்தி கொலை செய்த வழக்கில் 'யோகா' ஆசிரியர் ஒருவருக்கு ஆயுள் தண்டனை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த விவகாரத்தில் தன்னுடன் வசித்து வந்தவர் தன்னை தாக்க முயன்றதாகவும் எனவே தற்காத்துக்கொள்ளத்தான் அவரை திருப்பி தாக்கியதாகவும் குற்றம்சாட்டப்பட்டவர் கூறியுள்ளார்.

ஆனால் நீதிமன்றம் இந்த வாதத்தை மறுத்துள்ளது. இதனையடுத்து யோகா ஆசிரியர் குற்றவாளி என்று நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது.

English summary

A 'yoga' teacher has been sentenced to life imprisonment for stabbing to death his roommate in England. In this matter, the accused said that the person who was living with him tried to attack him and therefore he attacked him back to defend himself. But the court rejected this argument. After this, the court has ruled that the yoga teacher is guilty.