பூஸ்டர் தடுப்பூசியால் இவ்வளவு நன்மையா.. பளிச்சுன்னு தெரியுதே.. அப்போ தயக்கமே தேவையில்லை மக்களே!

London

oi-Vigneshkumar

லண்டன்: இந்தியாவில் வரும் ஜன. 10ஆம் தேதி முதல் பூஸ்டர் டோஸ் பணிகள் தொடங்கவுள்ள நிலையில், அது எந்தளவு முக்கியமானது என்பதை நிரூபிக்கும் வகையிலான தரவுகள் வெளியாகியுள்ளது.

ஓமிக்ரான் பரவல் காரணமாக உலகின் பல்வேறு நாடுகளிலும் கொரோனா பாதிப்பு மீண்டும் அதிகரிக்கத் தொடங்கியுள்ளது. இதனால் உலகெங்கும் மீண்டும் பல்வேறு கட்டுப்பாடுகள் அறிவிக்கப்பட்டு வருகிறது.

இந்தியாவிலும் கொரோனா பாதிப்பு கடந்த சில நாட்களாகவே மீண்டும் அதிகரிக்கத் தொடங்கியுள்ளது. மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள தரவுகளின்படி, கடந்த 4 நாட்களில் மட்டும் வைரஸ் பாதிப்பு 2.5 மடங்கு அதிகரித்துள்ளது.

60 வயதை கடந்தவருக்கு பூஸ்டர் டோஸ் போடனுமா? 'இது கட்டாயமில்லை..' மத்திய அரசு முக்கிய அறிவிப்பு

English summary

India to start's its Corona booster vaccination progamme from Jan 10. UK PM Johnson has said about 90% of people hospitalized with Covid-19 haven't had vaccine boosters,