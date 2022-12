சீக்ரெட்டாக அகற்றப்பட்ட 350 ஆண்டு பழமையான எட்வர்ட் மகுடம்.. குழம்பிய பிரிட்டன் மக்கள்! என்ன காரணம்

London

oi-Vigneshkumar

லண்டன்: பிரிட்டன் புதிய மன்னர் சார்லஸுக்கு முடிசூட்டு விழா நடைபெற உள்ள நிலையில், லண்டன் டவரில் இருந்த எட்வர்ட் மகுடம் அகற்றப்பட்டுள்ளது.

பிரிட்டன் நாட்டில் பல ஆண்டுகளாகத் தலைமை பதவியில் இருந்தவர் ராணி எலிசபெத். கடந்த 1952ஆம் ஆண்டு தொடங்கிசசுமார் 60 ஆண்டுகள் இவர் பிரிட்டன் மகாராணியாக இருந்து வந்தார்.

வயது மூப்பு காரணமாகத் தொடர்ச்சியாக உடல்நிலை பாதிப்பை எதிர்கொண்டு வந்த எலிசபெத் மகாராணி கடந்த செப். மாதம் உயிரிழந்தார். ஸ்காட்லாந்து உயிரிழந்த போது எலிசபெத் ராணியின் வயது 96 ஆகும்.

English summary

Tower of London no longer holds Historic St Edward's Crown: 350 year old St Edward's Crown is to be used in coronation of King Charles III.