கதற கதற 9 பேரை வெளுத்துவிட்ட போலீஸ்! வன்முறையாளர்களுக்கான பரிசாம்! உபி பாஜக எம்எல்ஏ பதிவால் சர்ச்சை

Lucknow

oi-Nantha Kumar R

லக்னோ: நுபுர் சர்மா தொடர்பான சர்ச்சையால் உத்தர பிரதேசத்தில் 6 இடங்களில் வன்முறை வெடித்தது. இந்நிலையில் ஒரு அறையில் 9 பேரை வைத்து கதறகதற 2 போலீசார் வெளுத்து வாங்கும் வீடியோ வெளியாகி உள்ளது. இதனை உத்தர பிரதேச பாஜக எம்எல்ஏ டுவிட்டரில் பகிர்ந்து ‛‛வன்முறையாளர்களுக்கு திரும்ப கிடைக்கும் பரிசு'' என பகிர்ந்துள்ளது விவாதப்பொருளாகி இருக்கிறது.

நபிகள் நாயகம் குறித்து பாஜகவின் செய்தி தொடர்பாளராக இருந்த நுபுர் சர்மாவின் சர்ச்சையால் தொடர்ந்து பல்வேறு போராட்டங்கள் நடைபெற்று வருகின்றனர்.

வெள்ளிக்கிழமை மதியம் உத்தர பிரதேசம், மேற்கு வங்கம், ஜம்மு காஷ்மீர், டெல்லி உள்பட பல இடங்களில் போராட்டம் நடந்தது. இந்த போராட்டம் சில இடங்களில் வன்முறையானது.

English summary

Around nine men assaulted brutaly by 2 two police man. A video of the incident shared by an Uttar Pradesh BJP MLA on Twitter with the caption "return gift for rioters" has triggered criticism of the cops and allegations of police brutality by the opposition.