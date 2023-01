மருமகள் மீது மாமனாருக்கு "காதல்.." 42 வயது வித்தியாசத்தை தாண்டி திருமணம்! கொந்தளிக்கும் நெட்டிசன்கள்

Lucknow

oi-Vigneshkumar

லக்னோ: உத்தரப் பிரதேச மாநிலத்தில் சொந்த மருமகளையே மாமனார் திருமணம் செய்து கொண்ட நிலையில், இது தொடர்பான படங்கள் இணையத்தில் வெளியாகியுள்ளது. நெட்டிசன்கள் மத்தியில் இந்தச் சம்பவம் பெரும் விவாதத்தைக் கிளப்பியுள்ளது.

இப்போதெல்லாம் திருமணம் என்றாலே அதைத் தாண்டி திருமணத்திற்கான போட்டோஷூட் தான் பலரது கவனத்தையும் பெறுகிறது. திருமணத்திற்கு முன்பு, பிறகு, திருமணம் போது என ஒவ்வொரு டைப்பிலும் போட்டோஷூட்டை எடுத்துத் தள்ளுகிறார்கள்.

ஆனால், உத்தரப் பிரதேசத்தில் நடந்த ஒரு வினோத திருமணத்தின் ஒற்றை ஃபோட்டோ இணையத்தில் பெரும் விவாதத்தைக் கிளப்பியுள்ளது. அங்கு மருமகளையே மாமனார் திருமணம் செய்து கொண்டுள்ளதே விவாதத்தைக் கிளப்பியுள்ளது.

English summary

70-year-old man marries his own old daughter-in-law in Uttar Pradesh: Old man ties his knot with his own old daughter-in-law.