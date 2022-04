உ.பி. முதல்வர் அல்லது பிரதமர்தான்-ஜனாதிபதி பதவி என் கனவு லிஸ்ட்டிலேயே இல்லை-மாயாவதி அடேங்கப்பா பதில்

Lucknow

லக்னோ: உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தின் முதல்வராக மீண்டும் பதவி ஏற்க வேன்டும் அல்லது நாட்டின் பிரதமராக வேண்டும் என்பதுதான் என் கனவு; ஜனாதிபதியாக வேண்டும் என்பது எல்லாம் நான் நினைக்காதது என பகுஜன் சமாஜ் கட்சித் தலைவர் மாயாவதி விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

உத்தரப்பிரதேச சட்டசபை தேர்தல் அண்மையில் நடைபெற்றது. இத்தேர்தலில் ஆளும் பாஜக, சமாஜ்வாதி கட்சி, காங்கிரஸ் உள்ளிட்டவை கடுமையாக மோதிக் கொண்டன. ஆனால் பகுஜன் சமாஜ் கட்சியோ தேர்தல் பிரசாரத்தில் ஈடுபாடு காட்டவில்லை. பெயரளவுக்கு வேட்பாளர்களை அறிவித்து ஒதுங்கிக் கொண்டது.

