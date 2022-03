ப்பா.. ஒரே தேர்தலில் 7 சாதனைகளை படைத்த யோகி.. மூடநம்பிக்கைகளை தகர்த்து முன்னேறிய வரலாறு!

Lucknow

லக்னோ: உத்தர பிரதேச சட்டசபை தேர்தலில் பாஜக அமோக வெற்றி பெற்றுள்ளது. இதன்மூலம் மீண்டும் ஆட்சியை பிடிப்பதோடு, யோகி ஆதித்யநாத் முதல்வராக பொறுப்பேற்க உள்ளார். இந்நிலையில் நடந்து முடிந்த சட்டசபை தேர்தலில் யோகி ஆதித்யநாத் 7 சாதனைகளை படைத்துள்ளார். அத்துடன் மூடநம்பிக்கையையும் தகர்த்து அவர் வாகைசூடியுள்ளார்.

இந்தியாவின் அதிக மக்கள் தொகை கொண்ட மாநிலம் உத்தர பிரதேசம். இங்கு 403 சட்டசபை தொகுதிகள் உள்ளன. 7 கட்டங்களாக நடந்த தேர்தலில் பதிவான ஓட்டுகள் இன்று எண்ணப்பட்டு முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட்டு வருகின்றன.

இதில் பாஜக அமோக வெற்றி பெற்று உத்தர பிரதேசத்தில் ஆட்சியை தக்க வைத்துள்ளது. சட்டசபை தேர்தலில் முதல் முறையாக களமிறங்கிய யோகி ஆதித்யநாத் வெற்றி பெற்றுள்ளார். இவர் கோரக்பூர் நகர் தொகுதியில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்று முதல் முறையாக எம்எல்ஏவாக ஆகியுள்ளார். இந்தியா முழுவதும் கவனம் ஈர்த்த இந்த தேர்தலில் யோகி ஆதித்யாத் 7 சாதனைகளை செய்துள்ளார். அதன் விபரம் வருமாறு:

BJP has won the Uttar Pradesh Assembly elections. With this, Yogi Adityanath will return to power and take over as Chief Minister. In this situation Yogi Adityanath has created 7 records in the assembly elections. He has also vowed to shatter further superstition.