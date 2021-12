உ.பி தொழிலதிபர் வீட்டில் கட்டுக்கட்டாக பணம்.. மலைத்துப்போன அதிகாரிகள் - துணைக்கு வந்த ராணுவம்

Lucknow

oi-Jeyalakshmi C

லாக்னௌ: உத்தரபிரதேச மாநிலத்தில் தொழிலதிபர் வீட்டில் வருமான வரித்துறையினர் நடத்திய சோதனையில் 150 கோடி ரூபாய் பணம் பதுக்கி வைத்திருந்ததை கண்டு பிடித்தனர். கட்டுக்கட்டாக குவிந்திருந்த பணத்தை எண்ண முடியாமல் மலைத்துப் போன அதிகாரிகள் பாதுகாப்புக்கு ராணுவத்தை வரவழைத்தனர். அளவுக்கு அதிகமான ரொக்கம் பதுக்கி வைத்து இருப்பதாக கிடைத்த உளவுத்துறை தகவலின் பேரில், வருமானவரித்துறை அதிகாரிகள் சோதனை நடத்தியதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

உத்தர பிரதேச மாநிலம் கான்பூரைச் சேர்ந்த தொழிலதிபர் பியூஷ்ஜெயின். இவர், திருமூர்த்தி பிராக்ரன்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் என்ற பெயரில் நறுமண திரவியம் தயாரித்து உள்நாடு, வெளிநாடுகளில் விற்பனை செய்து வருகிறார். நாடு முழுவதும் 40க்கும் மேற்பட்ட நிறுவனங்களை நடத்தி வருகிறார். வெளிநாடுகளிலும் இவருக்கு கிளைகள் உள்ளன.

தொழிலதிபர் பியூஷ் ஜெயின், ஜிஎஸ்டி மற்றும் வருமான வரிஏய்ப்பில் ஈடுபட்டு வருவதாக வருவாய் புலனாய்வு துறையினருக்கு தகவல் கிடைத்தது. இதனையடுத்து ஜிஎஸ்டி புலனாய்வு துறை அதிகாரிகள், வருமான வரித் துறை அதிகாரிகள் இணைந்து பியூஷ் ஜெயினுக்கு சொந்தமான இடங்களில் வியாழக்கிழமையன்று திடீர் சோதனை மேற்கொண்டனர். கான்பூர், கன்னோஜி, மும்பை மற்றும் குஜராத் உட்பட பல்வேறு இடங்களில் ஒரே நேரத்தில் சோதனைநடத்தப்பட்டது.

நடிகர் விஜய்யின் உறவினர்.. மாஸ்டர் தயாரிப்பாளர் பிரிட்டோ வீட்டில் வருமான வரி சோதனை.. என்ன காரணம்?

English summary

A search of a businessman's home in Uttar Pradesh by the Income Tax Department turned up Rs 150 crore in cash. Tired of not being able to count the money that had been piled up, the officers called in the army for security.