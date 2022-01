அயோத்தி..காசியை தொடர்ந்து.. உத்தரப்பிரதேச தேர்தலில் பாஜகவின் அடுத்த மூவ், மதுரா!

Lucknow

oi-Logi

லக்னோ: உத்தரப்பிரதேச சட்டசபைத் தேர்தல் விரைவில் நடைபெற இருக்கிறது. இந்த‌ தேர்தலின் மையமாக மதுராவை உற்றுநோக்கியுள்ளது ஆளும் பாஜக.

பஞ்சாப், உத்தரகாண்ட், உத்தரப்பிரதேசம் உள்ளிட்ட ஐந்து மாநில சட்டசபைத் தேர்தல் விரைவில் நடைபெற இருக்கிறது.

உத்தரப்பிரதேசத்தில் உள்ள 403 தொகுதிகளுக்கும் 7 கட்டங்களாக தேர்தல் நடக்கிறது. முதல்கட்ட தேர்தல் வரும் பிப்ரவரி 10ம் தேதி நடக்கிறது.

English summary

Uttar Pradesh Assembly elections are scheduled to be held soon. The ruling BJP is eyeing Mathura as the epicenter of this election.