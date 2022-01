உ.பி. தேர்தலில் அகிலேஷ் கட்சியுடன் கூட்டணி- 13 பாஜக எம்.எல்.ஏக்கள் விலகப் போறாங்க.. சரத்பவார் சரவெடி

Lucknow

லக்னோ: உத்தரப்பிரதேச சட்டசபை தேர்தலில் அகிலேஷ் யாதவின் சமாஜ்வாதி கட்சி மற்றும் சிறிய கட்சிகளுடன் இணைந்து தேசியவாத காங்கிரஸ் கட்சி போட்டியிடும் என்று அதன் தலைவர் சரத்பவார் அறிவித்துள்ளார்.

உத்தரப்பிரதேசம், கோவா, உத்தரகாண்ட், மணிப்பூர் மற்றும் பஞ்சாப் மாநில சட்டசபை தேர்தல்கள் பிப்ரவரி 10-ந் தேதி முதல் மார்ச் 7-ந் தேதி வரை நடைபெறுகிறது. அனைத்து வாக்குகளும் மார்ச் 10-ந் தேதி எண்ணப்பட்டு முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்.

NCP Chief Sharad Pawar said that we are going to contest elections with Samajwadi Party and other smaller parties in UP Assembly Election.