உ.பியில் கடந்த 5 ஆண்டுகளாக கலவரமே இல்லை.. மாநிலம் வளர்ச்சி பாதையில் செல்கிறது.. யோகி ஆதித்யநாத்!

லக்னோ: உத்தர பிரதேசத்தில் கடந்த 5 ஆண்டுகளாக கலவரங்கள் எதுவும் இல்லை என்றும் கலவரம் இல்லாத இடமாக மாறியிருப்பதால், முதலீட்டாளர்களின் விருப்பமான இடமாக மாநிலம் உருவாகியிருப்பதாக அம்மாநில முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் தெரிவித்துள்ளார்.

உத்தர பிரதேசம் மாநிலம் பிஜ்னோர் மாவட்டத்தில் வளர்ச்சி திட்டங்களை தொடங்கி வைக்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.

இதில் அம்மாநில முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் கலந்துகொண்டு வளர்ச்சி திட்டங்களை தொடங்கி வைத்தார். தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியில் யோகி ஆதித்யநாத் பேசியதாவது:

