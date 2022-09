உபியில் சிறுமிகள் பலாத்கார கொலை: அரசு எப்போது விழித்துக்கொள்ளும்.. யோகிக்கு எதிர்க்கட்சிகள் கேள்வி

Lucknow

லக்னோ: உத்தர பிரதேசம் மாநிலம் லக்கிம்பூரில் பட்டியல் இனத்தை சேர்ந்த 2 சிறுமிகள் கற்பழித்து கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவத்தை கண்டித்துள்ள எதிர்க்கட்சிகள் ஆளும் உத்தர பிரதேச அரசு எப்போது விழித்துக்கொள்ளும் என அம்மாநில முதவர்கள் யோகி ஆதித்யநாத்துக்கு கேள்வி எழுப்பியுள்ளனர்.

உத்தர பிரதேச மாநிலம் லக்கிம்பூர் மாவட்டம் நிகாசன் பகுதியை சேர்ந்த சிறுமிகள் இருவர் கடந்த புதன்கிழமை அன்று மாட்டுக்கு தீவனம் தயார் செய்தவற்காக வெளியில் சென்றதாக கூறப்படுகிறது.

அப்போது பக்கத்து கிராமத்தினரை சேர்ந்த வாலிபர்கள் சிலர் மோட்டார் சைக்கிள்களில் அந்த வழியாக சென்றுள்ளனர்.

The elders of Uttar Pradesh have questioned Yogi Adityanath as to when the ruling Uttar Pradesh government will wake up after condemning the rape and murder of 2 scheduled caste girls in Lakhimpur, Uttar Pradesh.