சில ஆயிரம் போஸ்டிங்தான்.. 36 லட்சம் பேருக்கு வேலை இல்லை! உ.பி அரசு மீது ப.சிதம்பரம் கடும் தாக்கு

Lucknow

oi-Halley Karthik

லக்னோ: உத்தரப் பிரதேச மாநிலத்தில் PET தேர்வு எழுத முக்கிய நகரங்களில் இளைஞர்கள் கூடியதால் நேற்று (அக்.16) மாநிலத்தின் பல ரயில் நிலையங்களில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

போதிய ரயில்கள் இயக்கப்படாததால் இளைஞர்கள் ஒரே ரயிலில் நெரிசலோடு பயணித்த வீடியோக்கள் சமூக வலைத்தளங்களில் வேகமாக பரவின.

இது குறித்து அரசியல் தலைவர்கள் பலர் கண்டனம் தெரிவித்திருந்த நிலையில், காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் ப.சிதம்பரம் விமர்சித்து ட்வீட் செய்துள்ளார்.

English summary

