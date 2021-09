உ.பி.யை அச்சுறுத்தும் மர்ம வைரஸ் காய்ச்சல்.. 400 பேருக்கு சிகிச்சை.. குழந்தைகளுக்கும் ஆபத்து!

Lucknow

லக்னோ: உத்தர பிரதசத்தில் மர்ம வைரஸ் காய்ச்சலால் 400-க்கும் மேற்பட்டோர் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளதால் பீதி ஏற்பட்டுள்ளது. இந்த வைரஸ் குழந்தைகளையும் தாக்கி வருவது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இந்தியாவில் கடந்த ஒன்றரை ஆண்டுகளாக ஆட்டம் போட்டு வரும் கொரோனாவை இன்னும் முழுமையாக கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை. பல மாநிலங்களில் கொரோனா குறைந்து விட்டாலும் கேரளா, மகாராஷ்டிராவில் தொற்று குறையவில்லை.

கொரோனா மூன்றாவது அலையின் தாக்கம் முந்தைய அலையை விட அதிகமாக இருக்கும் குறிப்பாக குழந்தைகளை அதிகமாக தாக்கும் என்றும் சுகாதார நிபுணர்கள் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

