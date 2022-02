"உபி-இல் பெண்கள் மிக பாதுகாப்பாக உள்ளனர்.. அதற்கு காரணம் யோகி தான்.." பிரதமர் மோடி பாராட்டு மழை

Lucknow

லக்னோ: உத்தரப் பிரதேசத்தில் இன்னும் சில நாட்களில் சட்டசபைத் தேர்தல் தொடங்க உள்ள நிலையில், பிரதமர் மோடி அங்குத் தீவிர பிரசாரத்தில் ஈடுபட்டார்.

உத்தரப் பிரதேசத்தில் வரும் 10ஆம் தேதி தொடங்கி 7 கட்டங்களாகத் தேர்தல் நடைபெறுகிறது. நாட்டிலேயே மிகப் பெரிய மாநிலமான உத்தரப் பிரதேசத்தில் ஆட்சியை தக்க வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதில் பாஜக தீவிரமாக உள்ளது.

கொரோனா பரவல் காரணமாக இந்த 5 மாநில தேர்தல்களில் பிரசாரத்திற்கு பல்வேறு கட்டுப்பாடுகளைத் தேர்தல் ஆணையம் விதித்துள்ளது. குறிப்பாகப் பேரணிகளுக்கு முழுமையாகத் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

