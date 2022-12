ரிஷப்ஷனில் பொண்ணுக்கு முத்தம் கொடுத்த மாப்பிள்ளை.. போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போன பஞ்சாயத்து

Lucknow

oi-Mani Singh S

ல்க்னோ: உத்தர பிரதேசத்தில் திருமண வரவேற்பு நிகழ்ச்சியின் போது முத்தம் கொடுத்ததால் கோபம் அடைந்த மணப்பெண், மணமகனுக்கு எதிராக போலீஸ் நிலையத்தில் புகார் அளித்ததோடு, இனி இவரோடு வாழ மாட்டேன் எனக்கூறியது திருமணவீட்டில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி விட்டு இருக்கிறது

உத்தர பிரதேசத்தின் சம்பல் பகுதியை கடந்த 26 ஆம் தேதி திருமணம் நடைபெற்றது. இருவீட்டார் ஏற்பாட்டின் பேரில் நடைபெற்ற இந்த திருமணம் மிகவும் வெகுவிமர்சையாக நடைபெற்றது.

திருமணம் முடிந்த பிறகு ஒருநாள் கழித்து அதாவது 28 ஆம் தேதி திருமண வரவேற்பு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.

English summary

A bride, angered by a kiss during a wedding reception in Uttar Pradesh, filed a complaint against the groom at the police station and said she would no longer live with him, creating a stir in the matrimonial home.