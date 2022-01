இந்துத்துவா கோட்டையாக அறியப்படும் அயோத்தியில் யோகி போட்டியிடாதது ஏன்? உ.பி.யில் திணறுகிறதா பாஜக?

Lucknow

oi-Logi

லக்னோ: அயோத்தி விவகாரத்துக்குப் பிறகு உத்தரப்பிரதேச தேர்தலில் பாஜக எளிதாக ஜெயித்துவிடும் என்று கருதப்பட்ட நிலை மாறி, மீண்டும் ஆட்சியில் அமர பலத்த முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வருகிறது உத்தரப்பிரதேச பாஜக.

உத்தரப்பிரதேசம், பஞ்சாப் உட்பட ஐந்து மாநிலங்களுக்கு தேர்தல் நடைபெறவுள்ளது. உத்தரப்பிதேச மாநில‌த்தில் உள்ள 403 தொகுதிகளுக்கும் 7 கட்டங்களாக தேர்தல் நடக்கிறது. தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்டதும் உத்தரப்பிரதேசத்தில் அரசியல் களம் சூடுபிடித்துள்ளது.

”கை” கட்சிக்கு தாவிய “தாமரை” கட்சிக்காரர் - அடுத்தடுத்த தாவல்களால் அதிர்ந்த பாஜக தலைமை

உத்தரப்பிரதேச தேர்தலைப் பொருத்தவரை நான்குமுனை போட்டி நடக்கிறது. ஆளும் பாஜக, அகிலேஷ் யாதவின் சமாஜ்வாதி கட்சி, காங்கிரஸ் மற்றும் பகுஜன் சமாஜ் கட்சிகள் தேர்தல் ரேஸில் உள்ளன. ஆனால், பாஜக மற்றும் சமாஜ்வாதி கட்சிக்குத்தான் பலத்த போட்டி நடக்கிறது. 2012 தேர்தலில் ஜெயித்து ஆட்சியைப் பிடித்தாலும், கடந்த தேர்தலில் பெற்ற தோல்வியில் இருந்து மீள சமாஜ்வாதி கட்சி அனைத்து முயற்சிகளையும் செய்து வருகிறது.

English summary

Uttar Pradesh BJP is making more efforts to stay in power. After the Ayodhya verdict, the perception that the UP BJP would easily win the Uttar Pradesh elections, but now the perception is changed