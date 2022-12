இதுதான் தமிழை வளர்ப்பதா? காசி - தமிழ் சங்கம பேனரில் என்ன அது.. ஒன்னுமே புரியல - நெட்டிசன்ஸ் கலாய்

Lucknow

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

லக்னோ: உத்தரப்பிரதேசத்தில் தொடங்கி நடைபெற்று வரும் காசி தமிழ் சங்கம விழாவுக்காக வைக்கப்பட்டு இருக்கும் பதாகையில் தமிழ் எழுத்துக்கள் யாருக்கும் புரியாத வடிவில் அச்சிடப்பட்டு இருப்பது விமர்சனத்துக்கு உள்ளாகி இருக்கிறது.

இந்தியா சுதந்திரம் பெற்று 75 வது ஆண்டை அடைந்து உள்ளதை அமிர்த பெருவிழாவாக மத்திய அரசு கொண்டாடி வருகிறது. இதன் ஒரு பகுதியாக இந்த ஆண்டு காசி - தமிழ் சங்கமம் நிகழ்ச்சி நடத்தப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டது.

காசி மற்றும் தமிழ்நாடு இடையே உள்ள பண்டைய பண்பாட்டு நாகரீக தொடர்பை வெளிப்படுத்தும் வகையில் உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் வாரணாசியில் இந்த காசி - தமிழ் சங்கமம் நிகழ்ச்சி, ஒருங்கிணைக்கப்படுவதாக தெரிவிக்கப்பட்டது.

காசி - தமிழ்நாடு பிணைப்பு இன்று நேற்று வந்ததல்ல.. அப்டேட் செய்திருக்கிறார் மோடி.. தமிழிசை பேச்சு!

English summary

The fact that Tamil characters are printed on the banner for the Kashi Tamil Sangama Festival in Uttar Pradesh has come under criticism.