குண்டர்களின் கூடாரமான சமாஜ்வாதி கட்சி! உத்தரப்பிரதேசத்தில் அமித்ஷா அனல்பறக்கும் பிரசாரம்!

Lucknow

லக்னோ: உத்தரப்பிரதேசத்தில் உள்ள மொத்த மாபியா குண்டர்களும் சமாஜ்வாதி கட்சியில் இருக்கிறார்கள் என உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா பேசியுள்ளார்.

பஞ்சாப், உத்தரகாண்ட், உத்தரப்பிரதேசம், மணிப்பூர், கோவா என ஐந்து மாநிலங்களுக்கு மிகவிரைவில் தேர்தல் நடைபெறவிருக்கிறது. அதற்கான தேர்தல் வேலைகளை மும்மரமாக செய்யத்துவங்கிவிட்டன அரசியல் கட்சிகள்.

உத்தரப்பிரதேசத்தில் உள்ள 403 தொகுதிகளுக்கும் 7 கட்டங்களாக தேர்தல் நடைபெறவிருக்கிறது. இதில் முதற்கட்ட தேர்தல் வரும் 10ம் தேதி தேர்தல் நடக்கிறது. அதற்கான முடிவுகள் மார்ச் 10ம் தேதி அறிவிக்கப்படவுள்ளன.

Home Minister Amit Shah has said that all mafias in Uttar Pradesh will be in the Samajwadi Party.