கல்லூரி சுவர் தரமில்லாமல் விழுந்ததாக வீடியோ எடுத்த எம்எல்ஏ மீது வழக்கு பதிவு: உ.பி. போலீஸ் நடவடிக்கை

Lucknow

oi-Nantha Kumar R

லக்னோ: உத்தர பிரதேசத்தில் புதிதாக கட்டப்பட்டு வரும் அரசு பொறியியல் கல்லூரியில் சமாஜ்வாதி கட்சி எம்எல்ஏ ஆய்வுக்காக கட்டட சுவரை மெல்ல தள்ளினார். இதில் அந்த சுவர் விழுந்தது. இந்நிலையில் சுவரை இடித்து தள்ளியதாக எம்எல்ஏ மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

உத்தர பிரதேசத்தில் பாஜக ஆட்சி நடக்கிறது. யோகி ஆதித்யநாத் முதல்வராக உள்ளார். அகிலேஷ் யாதவின் சமாஜ்வாதி எதிர்க்கட்சியாக செயல்பட்டு வருகிறது.

பாஜக ஆட்சியில் உள்ள குறைகளை சுட்டிக்காட்டுவதில் சமாஜ்வாதி கட்சி ஆர்வம் காட்டி வருகிறது.

English summary

Days after Samajwadi Party MLA Dr R K Verma apparently exposed the use of substandard material in the construction of a government college, he, along with a few others, were charged at Kandhai Police Station of Pratapgarh district.