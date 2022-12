ட்ரெய்னிங்கில் என்ன சொல்லி தந்தாங்க? துப்பாக்கியை பயன்படுத்த முடியாமல் திணறிய எஸ்.ஐ.. ஷாக்கான ஐ.ஜி

Lucknow

oi-Jackson Singh

லக்னோ: உத்தரபிரதேசத்தில் உள்ள ஒரு காவல் நிலையத்தில் ஐ.ஜி. நடத்திய ஆய்வின் போது, துப்பாக்கிக்குள் தோட்டாக்களை போட முடியாமல் திணறிய சப் இன்ஸ்பெக்டர், துப்பாக்கிகளை எப்படி இயக்குவது என தெரியாமல் திருதிருவென முழித்த போலீஸாரை கண்டு அவர் அதிர்ச்சியில் உறைந்தார்.

இந்த அடிப்படை விஷயங்கள் கூட தெரியாமல் என்ன போலீஸ் பயிற்சி முடித்தீர்கள் என அவர்களை கடிந்துகொண்ட ஐஜி, இதுதொடர்பாக உங்கள் உயரதிகாரிகளிடம் பேசிக்கொள்கிறேன் எனத் தெரிவித்தார்.

மேலும், இந்த அடிப்படை பயிற்சிகளை முதலில் முடித்துவிட்டு, பின்னர் அன்றாடப் பணிகளில் இணையுங்கள் எனவும் ஐஜி கோபத்துடன் தெரிவித்துவிட்டு சென்றார்.

English summary

During IG inspection at a police station in Uttar Pradesh, a sub-inspector was seen could not load bullets into the gun.