அடுத்த ஆண்டு தேர்தல் நடைபெறும் உபி-இல்.. 5 சர்வதேச விமான நிலையங்கள்.. மக்களை குஷிப்படுத்தும் அரசு

Lucknow

oi-Vigneshkumar

லக்னோ: நொய்டா விமான நிலையத்திற்குப் பிரதமர் மோடி வரும் நவ,25ஆம் தேதி அடிக்கல் நாட்டவுள்ள நிலையில், இந்தியாவில் வேறு எந்த மாநிலத்திலும் இல்லாத வகையில் 5 சர்வதேச விமான நிலையங்களைக் கொண்டிருக்கும் மாநிலமாக உபி உருவெடுத்துள்ளது.

உத்தரப் பிரதேசத்தில் அடுத்தாண்டு சட்டசபைத் தேர்தல் நடைபெறவுள்ளது. இதனால் அனைத்து கட்சிகளும் தங்கள் தேர்தல் நடவடிக்கைகளைத் தீவிரமாகத் தொடங்கிவிட்டன.

குறிப்பாக தற்போது ஆளும்கட்சியாக உள்ள பாஜக மீண்டும் தேர்தலில் வென்று ஆட்சியை பிடிக்க வேண்டும் என்பதில் தீவிரமாக முனைப்புக் காட்டி வருகிறது.

சிதம்பரம் கோர்ட்டுக்கு சூர்யா வரும்போது ஒரு வன்னியர் உதைத்து ரூ.1லட்சம் வாங்குவார்-பகிரங்க மிரட்டல்

English summary

Uttar Pradesh is set to get the highest number of international airports in the country. Noida International Airport at Jewar by Prime Minister Narendra Modi on November 25.