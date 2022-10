தலையை பாதியாக மொட்டையடித்து.. வீதிவீதியாக இழுத்து செல்லப்பட்ட பழங்குடியின சிறுவர்கள்.. கொடூரம்

Lucknow

oi-Jackson Singh

லக்னோ: திருட்டுச் சம்பவம் ஒன்றில் எந்த விசாரணையும் நடத்தாமல் பழங்குடியின சிறுவர்கள் மூன்று பேரை பாதி தலையை மொட்டை அடித்து, அவர்களை கயிறு மூலம் கட்டி வீதிவீதியாக இழுத்துச் சென்று அடித்த சம்பவம் உத்தரபிரதேசத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

வட மாநிலங்களில் சமீபகாலமாக தாழ்த்தப்பட்டோர், பழங்குடியின சமூகத்தினருக்கு எதிரான வன்முறைகள் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகின்றன. குறிப்பாக, உத்தரபிரதேசம், மத்திய பிரதேசம் ஆகிய மாநிலங்களில் இதுபோன்ற சம்பவங்கள் அதிகம் நிகழ்கின்றன.

சில மாதங்களுக்கு முன்பு கூட தாழ்த்தப்பட்ட சமூகத்தை சேர்ந்த இளைஞரை உயர் ஜாதி இளைஞர்கள் அழைத்து, தங்கள் கால் பாதங்களை நாக்கால் சுத்தம் செய்ய வைத்த இரக்கமற்ற சம்பவம் நடைபெற்றது. இத்தகைய செயல்களில் ஈடுபடுபவர்கள் மீது போலீஸார் கடுமையான நடவடிக்கைகள் எடுப்பதில்லை என செய்திகள் வெளியாகின்றன. இதன் காரணமாகவே, இதுபோன்ற குற்றங்கள் அங்கு தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகின்றன. அநத வகையில், தற்போது இதுபோன்ற ஒரு கொடூர சம்பவம் உத்தரபிரதேசத்தில் அரங்கேறியுள்ளது.

சாக்லேட் திருட்டு: போலீசுக்கு போன 3 வயது சிறுவன்.. அமைச்சர் வழங்கிய தீபாவளி கிப்ட்! என்ன தெரியுமா?

English summary

Shocking incident in Uttar pradesh, tribal community kids were beaten up and their heads partly shaved after they were suspected in a theft case.