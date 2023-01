‛‛அல்லா ஹூ அக்பர்’’.. குடியரசு தினவிழாவில் அலிகார் பல்கலையில் மாணவர்கள் திடீர் கோஷம்! பரபர வீடியோ!

உத்தர பிரதேசம் மாநிலம் அலிகார் முஸ்லிம் பல்கலைக்கழகத்தில் குடியரசு தினவிழாவில் என்சிசி உடையில் மாணவர்கள் மதம்சார்ந்த கோஷமிட்ட வீடியோ வெளியாகி உள்ளது.

Lucknow

oi-Nantha Kumar R

லக்னோ: உத்தர பிரதேச மாநிலத்தில் அலிகார் முஸ்லிம் பல்கலைக்கழகம் உள்ளது. கடந்த 26ம் தேதி குடியரசு தினவிழாவின்போது இங்கு தேசியக்கொடி ஏற்றப்பட்டபோது என்சிசி உடை அணிந்திருந்த மாணவர்கள் திடீரென்று ‛அல்லா ஹூ அக்பர்' என கோஷமிட்டுள்ளனர். இதுதொடர்பான வீடியோ வெளியாகி சர்ச்சையை கிளப்பியது. இந்நிலையில் தான் பல்கலைக்கழக நிர்வாகம் அதிரடி நடவடிக்கையை கையில் எடுத்து செயல்படுத்தி உள்ளது.

இந்தியா முழுவதும் கடந்த 26ம் தேதி குடியரசு தினவிழா கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட்டது. டெல்லியில் ஜனாதிபதி திரெளபதி முர்மு தேசியக்கொடி ஏற்றினார். ஒவ்வொரு மாநிலங்களிலும் ஆளுநர் தேசியக்கொடியை ஏற்றி மரியாதை செலுத்தினர்.

இதேபோல் பள்ளி, கல்லூரிகளிலும் தேசியக்கொடி ஏற்றி குடியரசு தினவிழா கொண்டாடப்பட்டது. பல பள்ளி ,கல்லூரிகளில் தேசியக்கொடி ஏற்றிய பிறகு கலைநிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்பட்டன.

விஷம் கக்கும் மதவாத சக்திகள்.. நேர்மை எனும் நெருப்பில் பொசுங்கிப் போவது உறுதி.. மநீம ஆவேசம்!

Aligarh Muslim University is located in the state of Uttar Pradesh. When the national flag was hoisted here on the 26th of the Republic Day, the students wearing NCC uniform suddenly chanted Allah Ho Akbar''. A video related to this was released and created a controversy. It is in this situation that the university administration has taken action and implemented it.