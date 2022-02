நாடே உற்று பார்க்கிறது.. லோக்சபா தேர்தலுக்கான செமி-ஃபைனல்! உ.பி. முதல்கட்ட தேர்தலில் முந்துவது யார்?

Lucknow

லக்னோ: உத்தரப்பிரதேச தேர்தலை இந்தியாவே எதிர்நோக்கி இருக்கும் நேரத்தில், அங்கு போட்டியிடும் கட்சிகள் குறித்தும், கூட்டணிகள் குறித்தும், அவர்களின் பிரசார யுத்திகள் குறித்தும் விவரிக்கிறது இக்கட்டுரை.

பஞ்சாப், உத்தரப்பிரதேசம், உத்தரகாண்ட் உள்ளிட்ட ஐந்து மாநில சட்டசபைத் தேர்தல் வரும் 10ம் தேதி தொடங்கி நடைபெறவுள்ளது.

உத்தரப்பிரதேசத்தில் உள்ள 403 தொகுதிகளுக்கும் வரும் பிப்ரவரி 10ம் தேதி முதற்கட்ட வாக்குப்பதிவு நடைபெற உள்ளது. வரும் மார்ச் 14ம் தேதியுடம் உத்தரப்பிரதேச அரசின் ஆட்சிக்காலம் முடிவடைய உள்ளது.

உத்தர பிரதேச தேர்தல் 2022: நரேந்திர மோதியின் வாரணாசி தொகுதியில் மீண்டும் பாஜக வெற்றி பெறுமா?

