லெஸ்பியன் ஜோடிகள் ஒன்றாக சேர்ந்து வாழலாம்.. அதற்கு உரிமை உண்டு.. உ.பி. நீதிமன்றம் அதிரடி தீர்ப்பு

Lucknow

oi-Rayar A

லக்னோ: லெஸ்பியன் இளம்ஜோடிகளை ஒன்றாக சேர்ந்து வாழ அனுமதி அளித்து உத்தரபிரதேச நீதிமன்றம் தீர்ப்பை வழங்கியுள்ளது. 18 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்கள் என்பதால் வாழ்க்கையை தீர்மானிக்க அவர்களுக்கு உரிமை உள்ளது என்று நீதிமன்றம் கூறியுள்ளது.

உத்தர பிரதேசம் மாநிலம் ராம்பூர் மாவட்டத்தில் 20 வயதுடைய ஒரு இளம்பெண்ணும், முதுகலை பட்டப்படிப்பு படிக்கும் ஒரு பெண்ணும் நெருங்கிய தோழிகளாக பழகி வந்தனர்.

திமுக என்ன சொல்லுச்சு.. ரூ.3 மட்டுமே பெட்ரோல் விலை குறைப்பு.. அப்ப டீசல் விலை?.. எல்.முருகன் தாக்கு

நாளைடைவில் இவர்களின் நட்பு ஓரின சேர்க்கையான லெஸ்பியன் காதலாக மாறியது. நானின்றி நீயில்லை, நீயின்றி நானில்லை என்ற முடிவை எடுத்த அவர்கள் சேர்ந்து வாழ திட்டமிட்டனர்.

English summary

An Uttar Pradesh court has ruled that lesbian couples should be allowed to live together. The magistrate said they have the right to determine life because they are over 18 years old