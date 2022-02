ப.சிதம்பரத்தை விசாரித்த.. அமலாக்கத் துறை அதிகாரி ராஜேஷ்வர் சிங்,உ.பி. தேர்தலில் பாஜக சார்பில் போட்டி

Lucknow

லக்னோ: முன்னாள் ஐ.பி.எஸ் அதிகாரி ராஜேஷ்வர் சிங் தன்னுடைய பதவியை ராஜினாமா செய்துவிட்டு பாஜகவில் இணைந்துள்ளார். அவருக்கு தேர்தலில் போட்டியிட சீட் தரப்பட்டுள்ளது.

பஞ்சாப், உத்தரப்பிரதேசம், உத்தரகாண்ட் உள்ளிட்ட ஐந்து மாநில சட்டசபை விரைவில் நடக்கவிருக்கிறது. உத்தரப்பிரதேசத்தில் 7 கட்டங்களாக தேர்தல் நடக்கிறது. உத்தரப்பிரதேச தேர்தல் களம் சூடு பிடித்திருக்கிறது.

68 வயசு மாதிரியா தெரியுது.. நம்ம முதல்வர்தான்.. செம ஸ்பீடான ஒர்க் அவுட்.. 3 வீடியோக்கள் வெளியீடு

உத்தரப்பிரதேசத்தில் வரும் 10ம் தேதி முதற்கட்ட தேர்தல் நடைபெறுகிறது. பாஜக மற்றும் சமாஜ்வாதி கட்சிகள் சரிசமமாக களத்தில் மோதி வருகின்றன. இரு கட்சிகளும் மாறி மாறி கட்சிகளில் இருந்து ஆட்களை இழுத்து வருகின்றன.

