ராகுல்காந்தி மீது போக்சோ சட்டத்தில் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.. மதுரை நீதிமன்றத்தில் வழக்கு!

Madurai

மதுரை: காங்கிரஸ் எம்.பி ராகுல்காந்தி மீது போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் நடவடிக்கை எடுக்க கோரி மதுரை நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டது. இந்த வழக்கு செப்டம்பர் 3-ம் தேதிக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது.

தலைநகர் டெல்லியில் தென்மேற்கு பகுதியில் உள்ள கன்டோன்மென்ட் பகுதியில் 9 வயது தலித் சிறுமி பூசாரி மற்றும் 3 பேரால் கூட்டு பாலியல் பலாத்காரம் செய்யப்பட்டு படுகொலை செய்யப்பட்டார்.

A case has been filed against Congress MP Rahul Gandhi in a Madurai court seeking action under the Pokcho Act. The case is being re-assigned to September 3