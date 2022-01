அடேங்கப்பா.. கிடா, சேவல்.. மெகா கறி விருந்து! ஆண்களுக்கு மட்டுமே அனுமதி! ஒன்று கூடிய 10 ஆயிரம் பேர்

Madurai

oi-Rayar A

மதுரை: பொதுவாக திருவிழா என்றாலே மக்களுக்கு கொண்டாட்டம்தான். அதுவும் கிராமப்புறங்களில் நடக்கும் கோவில் திருவிழாக்கள் களைகட்டும். ஆணும், பெண்ணும் கலந்து கொண்டு சிறப்பிக்கும் திருவிழாக்கள் எப்போதும் சிறப்புதான்.

ஆனால் பெண்கள் இல்லமால் ஆண்கள் மட்டுமே கலந்து கொள்ளும் திருவிழாக்கள் பற்றி கேள்விபட்டு இருக்கிறீர்களா? இப்படி ஒரு திருவிழா நம்ம தமிழகத்தில் வருடம்தோறும் நடந்து வருகிறது. அதனை பற்றி காண்போம்.

English summary

A non-vegetarian festival attended only by men was held in Madurai district. Women from baby girl to old grandmother are not allowed to participate in this festival