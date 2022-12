அடுத்தடுத்து அவமதிக்கப்படும் எம்ஜிஆர் சிலைகள்! நேற்று சாணி.. இன்று காவி! கொந்தளிக்கும் ர.ர.க்கள்!

Madurai

oi-Rajkumar R

மதுரை : மதுரையில் மாவட்டம் நீதிமன்றம் அருகே உள்ள எம்ஜிஆரின் சிலையில் காவித் துண்டு அணிவிக்கப்பட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்ட நிலையில், காவி துண்டு அணிவித்த நபர்கள் குறித்து மதுரை அண்ணாநகர் காவல்துறையினர் நேரில் விசாரணை நடத்தினர்.

மதுரை மாநகர் கேகே நகர் மாவட்ட நீதிமன்றத்தின் அருகில் எம்ஜிஆர் மற்றும் ஜெயலலிதா சிலையானது நிறுவப்பட்டுள்ளது.

இங்குள்ள எம்.ஜி.ஆரின் சிலை கடந்த 2001ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் மறைந்த முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவால் திறந்துவைக்கப்பட்டது. இந்நிலையில் கடந்த 2019ஆம் ஆண்டு எம்.ஜிஆரின் சிலை அருகிலயே மறைந்த முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவின் சிலையும் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

ஒற்றை ட்வீட்! கோடிக்கணக்கில் ஏலம் போக இருந்த நடராஜர் சிலை மீட்பு! கலக்கிய தமிழ்நாடு போலீஸ்

English summary

Madurai Anna Nagar Police conducted a personal investigation on the people who wore saffron pieces at the statue of MGR near the District Court in Madurai.