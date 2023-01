அரசியலில் ஆர்வம் காட்டும் அதிமுக மாஜி அமைச்சர் மகள்! திருமணத்துக்கு பிறகு முழுவீச்சில் கட்சிப்பணி?

Madurai

oi-Arsath Kan

மதுரை: அரசியலில் ஆர்வம் காட்டி வரும் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்.பி. உதயகுமாரின் மகள் பிரியதர்ஷினி, மிக விரைவில் முழுவீச்சில் கட்சிப்பணிகளில் இறங்கினாலும் ஆச்சரியப்பட எதுவுமில்லையாம்.

பள்ளிப்பருவம் முதலே பிறருக்கு உதவும் பணிகளில் தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்பதில் மிகுந்த ஆர்வம் உடையவர் பிரியதர்ஷினி.

இதனால் தான் தனது தந்தை ஆர்.பி. உதயகுமார் முன்னின்று நடத்தும் அனைத்தும் நிகழ்வுகளிலும் பங்கேற்று அவருக்கு அரசியலில் உதவிக்கரமாக இருக்கத் தொடங்கியுள்ளார் பிரியதர்ஷினி.

English summary

AIADMK former minister R.B. Udhayakumar’s Daughter who is showing interest in politics. It is no surprise that Udhayakumar's daughter Priyadarshini is going into party work in full swing very soon.