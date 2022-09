ஆ.ராசாவை பெற்றதற்கு அம்மா வருத்தப்படனுமாம்.. பாஜகவைவிட அதிகமாக பாய்ந்த செல்லூர் ராஜு

Madurai

oi-Yogeshwaran Moorthi

மதுரை: ஆ.ராசா போன்ற மகனை பெற்றதற்கு, அவரின் அம்மா வருத்தப்பட வேண்டும் என்று அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜூ விமர்சித்துள்ளார்.

மதுரையில் மாநகராட்சி நடுநிலை பள்ளியில் கழிப்பறை கட்டுதல் , அங்கன்வாடி கட்டுதல் மையம் ஆகியவற்றுக்கான பூமி பூஜை விழாவானது நடைபெற்றது. இதில் கலந்து கொண்ட முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜூ அடிக்கல் நாட்டினார்.

இதனை தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்து செல்லூர் ராஜூ கூறுகையில், தமிழகம் முழுவதும் புதிய தொற்றுநோய் பரவல் அதிகமாக உள்ளது. இதற்கு அரசு மருத்துவமனைகளில் தேவையான மருந்து மாத்திரைகள் இல்லாததே காரணம். அதுமட்டுமல்லாமல் பன்றி காய்ச்சல் மூன்று மடங்கு அதிகரித்துள்ளதாக தகவல் வருகிறது.

ஏ வாயை மூடு.. ஆ. ராசா பற்றி கேட்டதும் பதறி எழுந்த ஆதீனம்.. அப்போ

English summary

AIADMK Ex Minister Sellur Raju Criticized A.Raja for this hate speech against Hindu Religion. Also he Questions about the MK Stalin Behaviour in A,Raja controversy.