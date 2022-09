ப்ரேக்கிங் நியுஸ்! எம்பி தேர்தலில் மதுரையில் களமிறங்கும் பிரதமர் மோடி? பரபரப்பை கிளப்பிய போஸ்டர்கள்!

Madurai

oi-Rajkumar R

மதுரை : 2024ஆம் ஆண்டு பாராளுமன்ற தேர்தலில் மதுரை தொகுதியில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி போட்டியிட வேண்டும் எனவும் பாரதிய ஜனதா கட்சினர் விருப்பம் தெரிவித்து வரும் நிலையில், மதுரை தொகுதியில் போட்டியிட்ட பிரதமர் மோடி வெற்றி என ஒட்டபட்டுள்ள போஸ்டர் பாஜகவினரால் சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக பரப்பப்பட்டு வருகிறது.

தமிழகத்தில் பாஜக காலூன்றுவதற்காக பல்வேறு பகிரத பிரயத்தனங்களை மேற்கொண்டு வருகிறது. கடந்த தேர்தல்களில் தமிழகத்தை பொறுத்தவரை பாஜக படுதோல்வியை சந்தித்து நிலையில் கடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் ஆறுதல் வெற்றி கிடைத்தது.

தேர்தலின் போது அதிமுக கூட்டணியில் இடம் பெற்றிருந்த பாஜக வேட்பாளர்கள் பெரும்பாலானோர் தோல்வியடைந்த நிலையில் நான்கு பேர் மற்றும் சட்டமன்றத்திற்கு தேர்வாகினர். குறிப்பாக வானதி சீனிவாசன், காந்தி, நயினார் நாகேந்திரன் உள்ளிட்டோர் சட்டமன்றத்தில் பாஜக உறுப்பினர்களாக அமர்ந்தனர்.

English summary

While Bharatiya Janata Party members are expressing their wish for Prime Minister Narendra Modi to contest from Madurai constituency in the 2024 parliamentary elections, a poster of Prime Minister Modi contesting from Madurai constituency is being spread rapidly on social media by BJP members.