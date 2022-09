ஹையா.. சிஎம் சாரே எனக்கு ஊட்டி விட்டாரே.. ஸ்டாலினால் சிற்றுண்டி ஊட்டப்பட்ட மாணவி பூரிப்பு

Madurai

oi-Nantha Kumar R

மதுரை: மதுரை பள்ளியில் முதல்வர் ஸ்டாலின் இன்று காலை சிற்றுண்டி திட்டத்தை துவக்கி வைத்தார். அப்போது அவர் மாணவ-மாணவிகளுக்கு உணவு ஊட்டி மகிழ்ந்தார். இந்நிலையில் தான் உணவு ஊட்டிய பிறகு முதல்வர் ஸ்டாலின் பேசியது பற்றி மழலை குரலில் 2ம் வகுப்பு மாணவி மனம் திறந்து கூறியுள்ளார்.

பள்ளி மாணவர்களுக்கு உணவு வழங்கும் திட்டத்தின் முன்னோடி மாநிலம் என்றால் அந்த பெருமை நிச்சயம் தமிழ்நாட்டை தான் சாரும். சுதந்திரத்துக்கு முன்பே பள்ளிகளில் மதிய உணவு வழங்கும் நடைமுறை தமிழகத்தில் இருந்தது. சுதந்திரத்துக்கு பிறகு தமிழக முதல்வராக வந்தவர்களும் பள்ளி மாணவர்களுக்கான உணவு வழங்கும் திட்டத்தில் அதிக கவனத்துடன் செயல்பட்டனர்.

காமராஜர் மதிய உணவு திட்டத்தை துவங்கிய நிலையில் எம்ஜிஆர் அதனை சத்துணவு திட்டமாக மாற்றம் செய்தார். கருணாநிதி முட்டைகள் வழங்கியதோடு, ஜெயலலிதா கலவை சாதம் உள்ளிட்டவற்றை வழங்கினார்.

உப்புமா, கிச்சடி, பொங்கல்.. அரசு பள்ளிகளில் அசத்தலான காலை சிற்றுண்டி..எத்தனை வகைகள் தெரியுமா?

English summary

CM Stalin inaugurated the morning breakfast scheme at Madurai School today. Then he enjoyed feeding the students. In this case, the 2nd class student opened her heart in a childlike voice about Chief Minister Stalin's speech after feeding.